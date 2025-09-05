حرب غزة وضم الضفة الغربية محور مباحثات وفد قيادة حماس وعراقجي

التقى وفد من قيادة حركة حماس، الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لبحث الهجوم الإسرائيلي على غزة والجهود الدبلوماسية لوقفه.

وقالت الحركة، في بيان رسمي نشر على موقعها، إن "وفد حماس برئاسة خليل الحية، التقى بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس".

وأضاف البيان أن "اللقاء استعرض التطورات السياسية ومستجدات الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وجرائم التجويع والقتل بطرق وحشية".

وشهد الاجتماع، وفق البيان، كذلك بحث المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية ومحاولات تصفية القضية وضم الضفة الغربية وتقسيم المسجد الأقصى المبارك".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين بحثا الاتصالات الدبلوماسية الهادفة لوقف العدوان، بجهود كريمة من الوسطاء في مصر وقطر، والاتصالات التي تقوم بها قيادة الحركة بهذا الصدد".

وتناول اللقاء أيضًا "العدوان على الجمهورية الإيرانية في يونيو/حزيران الماضي، وتأثيراته على الصراع مع إسرائيل وعلى المنطقة".