شروط الغرب "تعجيزية".. باراك: الشرع يعمل على تحقيق "صفر مشاكل"

أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان، توم باراك، عن ثقته بالرئيس السوري أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن الشروط التي يضعها الغرب مقابل الثقة فيه "تعجيزية".

وأضاف باراك في حديث مع أحد برامج "البودكاست"، أن أهداف الشرع اليوم تتماشى مع أهداف وتطلعات الإدارة الأمريكية، وأنه يسعى لتحقيق "صفر مشاكل" وإعادة سوريا إلى مسار جديد من الازدهار والاستقرار.

وأشار باراك إلى أن المحادثات الجارية بين سوريا وإسرائيل "تاريخية"، حيث التقى المسؤولون من الدولتين في باريس لمدة ثلاث ساعات ونصف، أعقبها اجتماع ثانٍ في أجواء إيجابية، مؤكدًا أن الشرع لا يثق بإسرائيل لكنه مستعد للتفاوض من أجل مصلحة بلاده.

وأكد أن "العديد من الدول العربية لم تعد تثق بإسرائيل بسبب ما حصل في غزة"، مؤكدًا أهمية استمرار الحوار والتفاوض لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي جانب آخر، شدد باراك على أن الولايات المتحدة ستقف مع الجيش اللبناني. وأضاف: "لقد قلت لنتنياهو أن يمنح لبنان فرصة. لا يمكنك أن تكون وحشيًا مع الجميع، تذهب أينما تريد وتفعل ما تريد. هذا سينقلب عليك في النهاية."

واعتذر المبعوث الأمريكي، الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي لدى تركيا عن استخدام كلمة "حيواني" أثناء مطالبته حشدا من المراسلين بخفض أصواتهم خلال مؤتمر صحافي في بيروت، مشددا على أنه لم يقصد الكلمة "بشكل تحقيري"، وأن تعليقاته كانت "غير مناسبة".