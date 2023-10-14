العليمي: الحوثيون يرفضون كل مبادرات السلام ويتمسكون بالوسائل التدميرية

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية ترفض كافة المبادرات الرامية لتخفيف المعاناة عن المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتوسيع المشاركة في الحقوق السياسية، والتخلي عن ممارسة العنف بقوة السلاح.

وقال العليمي، في خطاب ألقاه مساء الجمعة، عشية الاحتفاء بالذكرى الـ60 لثورة 14 أكتوبر، وأوردته الفضائية اليمنية الرسمية، إن "ميليشيات الحوثي متمسكة بكل الوسائل التدميرية، وكل ما يعمّق التفرقة والانقسام".

وأضاف: "يوماً بعد آخر، يتأكد لنا بأن هذه الميليشيات لم تدع أي مكان آمن يمكن اللجوء إليه، أو أي منبر يمكن البوح من خلاله"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "هذه المليشيات تريد سلطة قضائية تابعة تبرر لهم القتل، وتتيح مصادرة ممتلكات الخصوم".