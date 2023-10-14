العليمي: الحوثيون يرفضون كل مبادرات السلام ويتمسكون بالوسائل التدميرية
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية ترفض كافة المبادرات الرامية لتخفيف المعاناة عن المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتوسيع المشاركة في الحقوق السياسية، والتخلي عن ممارسة العنف بقوة السلاح.
وقال العليمي، في خطاب ألقاه مساء الجمعة، عشية الاحتفاء بالذكرى الـ60 لثورة 14 أكتوبر، وأوردته الفضائية اليمنية الرسمية، إن "ميليشيات الحوثي متمسكة بكل الوسائل التدميرية، وكل ما يعمّق التفرقة والانقسام".
وأضاف: "يوماً بعد آخر، يتأكد لنا بأن هذه الميليشيات لم تدع أي مكان آمن يمكن اللجوء إليه، أو أي منبر يمكن البوح من خلاله"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن "هذه المليشيات تريد سلطة قضائية تابعة تبرر لهم القتل، وتتيح مصادرة ممتلكات الخصوم".
وأوضح العليمي بأن هذه المليشيات "تريد وسائل إعلام تروّج تحريضات قاداتهم، وإشاعة انتصاراتهم الزائفة"، فيما يريدون كذلك "مساجد لتمجيد إمامهم، ومكونات تابعة لهم تتبنى مواقفهم العبثية".
وكشف عن مساعٍ حثيثة تقودها أطراف عدة، على رأسها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والمبعوثان الأممي والأمريكي؛ بهدف إقامة السلام، لكن المليشيات الحوثية تقابل هذه المبادرات بممارسات وإجراءات تعسفية.
وأشار العليمي إلى ما قامت به هذه المليشيات بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية، من حجز ومصادرة أرصدتها المالية، وكذلك تنفيذها مؤخراً الهجمات الإرهابية العابرة للحدود، والتي طالت أفرادًا من قوة دفاع البحرين، معتبرا أن ذلك "أحدث مثال على عدمية هذه الميليشيات، وعدم اكتراثها بالمعاناة الإنسانية".
وشدد على أن "طريق الخلاص، من هذه النبتة الشيطانية، يستوجب المزيد من الاصطفاف الوطني".
وفي سياق آخر، تناول العليمي التطورات في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا "دعم القيادة اليمنية للفلسطينيين، وحقهم في الدفاع عن أنفسهم، وإقامة دولتهم المستقلة، وفق أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".
وقال إن "ما يحدث اليوم في الأراضي الفلسطينية دليل حي على ما تؤول إليه الأمور في أية قضية عادلة، لا سيما عندما يتغلب حق القوة على قوة الحق، وعندما يتم توظيف المفاوضات لأجل المفاوضات فقط، دون إحراز أي تقدم باتجاه حل حقيقي وعادل، وعندما يكتفي المجتمع الدولي بموقف المتفرج، وعدم تحركه بشكل جاد نحو إحلال السلام المستدام، لمصلحة الشعوب المطالبة بالحرية".