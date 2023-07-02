المرصد السوري يكشف تفاصيل الضربات الإسرائيلية في حمص

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، تفاصيل الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل قرب مدينة حمص، غربي سوريا، في هجوم قالت تل أبيب إنه كان في إطار الرد.

ونقل المرصد السوري أن الضربات على منطقة حمص أدت إلى مقتل عضو من الحرس الثوري الإيراني.

وكانت وكالة الأنباء السورية قد ذكرت أن الدفاع الجوي السوري تصدى لصواريخ إسرائيلية، موضحة أن الخسائر مادية فقط.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ الضربات، وقال "أغارت طائرات حربية إسرائيلية الليلة على بطارية دفاع جوي داخل الأراضي السورية".

وأوضح الجانب الإسرائيلي أن الهجوم كان ردا على "إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق الليلة".

وتابع في بيان أن الطائرات الإسرائيلية أغارت أيضا على "أهداف أخرى في المنطقة"، مؤكدا عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الصاروخ الذي أطلق من سوريا.

وبثت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورا لما قالت إنه قطعة من الصاروخ بطول 1.5 متر سقطت في رهط بجنوب إسرائيل.

وأفاد المرصد السوري أن ضربات إسرائيلية استهدفت "مواقع ومستودعات للذخيرة تابعة لحزب الله اللبناني" بريف حلف الشمالي الشرقي، مما أدى إلى مقتل عضو من الحرس الثوري الإيراني وإصابة أربعة آخرين.

وأدت ضربات إسرائيلية في سوريا إلى مقتل اثنين من أفراد الحرس الثوري في أواخر آذار/ مارس الماضي.

وفي العادة، لا تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تشدد على أنها ستواصل تصديها لما تعتبرها محاولات من إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.