انتشار أمني كثيف في جبلة وسط ترقب وحذر بين العلويين (فيديو)

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الخميس، بأن مدينة "جبلة" الساحلية، شهدت انتشاراً مكثفاً لقوات عسكرية وأمنية، حيث أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المدينة ومحيطها، وسط حالة من الخوف والترقب بين السكان.

وأفاد ناشطون سوريون بوصول أرتال عسكرية ضخمة إلى "جبلة" لتثبيت نقاط عسكرية جديدة أقامها الجيش داخل الساحل السوري.

ونشر "المرصد السوري" مقطع فيديو يظهر أرتالاً عسكرية قال إنها تابعة للحكومة السورية خلال تقدمها نحو منطقة "جبلة".

بالتزامن مع ذلك، أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن "عشرات الآليات تقل قوات تابعة لوزارة الدفاع انسحبت من مشفى الشهيد الشيخ شعبان منصور في مدينة سلحب بريف حماة، بعد أن اقتحمت المبنى وتمركزت داخله لساعات".

وأشارت مصادر المرصد إلى أن "الأرتال العسكرية غادرت المدينة باتجاه الساحل السوري عبر طريق (بيت ياشوط) وصولاً إلى مدينة (جبلة)، ترافقها سيارة مزودة برشاش عيار 23 ومدرعة".