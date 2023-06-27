توقع تجاوزهم مليونين ونصف المليون.. الحجيج يتدفقون على صعيد عرفات

يواصل حجاج بيت الله الحرام، التدفق على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم وألسنتهم تلهج بالتكبير والتهليل والتحميد والدعاء.

وينتظر الحجاج هناك حتى غروب الشمس، قبل أن يتوجهوا إلى مزدلفة لجمع الحصى من أجل رمي الجمرات في أول أيام عيد الأضحى الأربعاء وما بعده من أيام التشريق الثلاثة.

وتقول السلطات السعودية، إن عدد الحجاج المتوقع هذا العام سيتجاوز مليونين ونصف المليون، من مختلف بلدان العالم.

يأتي ذلك، بعد رفع جميع القيود الخاصة بمكافحة انتشار جائحة كوفيد-19 والتي تسببت في تقليص عدد الحجاج بشدة في الأعوام القليلة الماضية.