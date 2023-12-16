السودان.. نزوح جماعي من ودمدني إثر ارتفاع وتيرة المعارك

أدّى ارتفاع وتيرة المعارك الضارية، التي تدور لليوم الثاني على التوالي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة ودمدني، إلى نزوح جماعي للسكان.

وتقع مدينة ودمدني جنوب العاصمة الخرطوم، على مسافة تبلغ حوالي 200 كيلو متر، وتعد العاصمة الاقتصادية للبلاد بعد الخرطوم، وهي كذلك واحدة من أكثر المدن السودانية، التي استضافت النازحين من الحرب في الخرطوم.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز"، إن أصوات الرصاص ودوي انفجارات الأسلحة الثقيلة، بدت مسموعة بشكل متتالي داخل المدينة، وسط إغلاق كامل للأسواق والمحال التجارية.

وذكروا أن المعارك احتدمت في منطقة "حنتوب" على الضفة الشرقية للنيل الأزرق، الفاصل بينها وعمق مدينة "ودمدني"، مشيرين إلى وقوع اشتباكات منفصلة داخل السوق الكبير لـ"ودمدني"، في وقت تواصل فيه تحليق الطيران الحربي فوق سماء المدينة.

وتداولت حسابات مرتبطة بقوات الدعم السريع فيديوهات تشير إلى سيطرتها على أجزاء من مدينة ودمدني، بجانب السيطرة على منطقة "حنتوب" في الاتجاه الشرقي لودمدني.

وتواصلت حركة النزوح الجماعي للمواطنين من مناطق الاشتباكات بمدينة ودمدني، عبر السيارات أو مشيًا على الأقدام هربًا باتجاه المناطق الآمنة في الأحياء الغربية، ولآخرين عبروا إلى مدينة "المناقل" المجاورة وولاية "سنار".

وتداول ناشطون فيديوهات تُظهر مواطنين يحملون أمتعتهم على ظهورهم وأيديهم ويغادرون منازلهم هربًا من الاشتباكات المندلعة.