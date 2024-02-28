متحديا "الدبيبة"...محافظ "المركزي الليبي" يدعو لميزانية وطنية موحدة

دعا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إلى ميزانية وطنية موحدة، في تحد واضح لحليفه السابق رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، وسط تراجع قيمة الدينار الليبي.

ووفق رويترز وجه الكبير رسالة إلى الدبيبة، الثلاثاء، يحث فيها على إنهاء ما وصفه بالإنفاق الموازي "المجهول المصدر" حفاظا على الاستدامة المالية للدولة.

وغالبا ما كانت الخلافات بخصوص الوصول إلى الموارد المالية للدولة محورا للتنافس بين الفصائل، التي مزقت ليبيا منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.

وتعد مطالبة الكبير بإقرار ميزانية موحدة، إشارة إلى الانقسامات السياسية في ليبيا. وتعمل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها الدبيبة في طرابلس والغرب، في حين تحظى إدارة موازية بدعم البرلمان في الشرق.