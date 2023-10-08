مقتل بريطاني وفقدان آخر بعد هجوم حماس

نقلت سفارة إسرائيل لدى بريطانيا، الأحد، عن أسرة جندي يخدم في الجيش الإسرائيلي من مواليد لندن قولها إنه لقي حتفه، السبت، على الحدود مع قطاع غزة، مضيفة أن مواطنا بريطانيا آخر صار في عداد المفقودين بعدما هاجمت حركة "حماس"، مهرجانا موسيقيا قرب غزة.

وقالت صحيفة "جويش نيوز" إن "ناثانيل يونج كان من بين العديد من الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الهجوم الواسع الذي شنه مسلحون فلسطينيون".

وجاء في بيان لأسرته على فيسبوك: "نشعر بالحزن الشديد لإعلان مقتل شقيقنا الصغير ناثانيل يونج بشكل مأساوي على حدود غزة أمس".