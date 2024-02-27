انتقادات تطال الذراع البرية للجيش الإسرائيلي بعد فشل "حرب الأنفاق"

أفاد موقع "واللا" الإخباري العبري، الليلة الماضية، بأن مسؤولين كبارا بهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، أعربوا عن حالة من الاستياء تجاه الذراع البرية للجيش وقادتها، حيث لم تصدر أوامر بالتحقيق في الفشل الذريع إبان هجوم حماس في الـ 7 من أكتوبر، وما سبقه من مقدمات أدت إلى هذا الإخفاق.

الموقع نقل عن مصادر عسكرية، لم يكشف هويتها، إن الذراع البرية بالجيش، دخلت الحرب على غزة وهي غير مستعدة، ولم تكن قد أعدت نفسها لسيناريو الحرب البرية أو التعامل مع حرب الأنفاق، سواء في قطاع غزة أو على الحدود مع جنوب لبنان.

وكشفت مصادر بهيئة الأركان العامة، وفق الموقع، أن الذراع البرية ستقف في قلب التحقيقات التي ستُفتَح بشأن الـ 7 من أكتوبر، إضافة إلى سلسلة من الشخصيات والجهات الأخرى، منها رئيس الأركان ذاته، وقادة شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، وسلاح الجو وسلاح البحرية وجهات أخرى.

وعلم الموقع، كما يقول، إن قائد الذراع البرية، اللواء تامير يادعي، قام بتعيين طاقم تحقيق، لكنه يهدف إلى استخلاص الدروس من العمليات البرية في قطاع غزة، دون أن تشمل التحقيقات الملابسات التي سبقت هجوم حماس على المستوطنات.

وتابع أن انتقادات أخرى داخل هيئة الأركان العامة ضد الذراع البرية، ترتبط بمدى جاهزية القوات البرية للعمل ضمن حرب الأنفاق في القطاع وفي جنوب لبنان.

ونقل عن مصدر مطلع قوله: "واجهنا عالم الأنفاق الدفاعية والهجومية في صيف 2014، إبان عملية الجرف الصامد، وفي عملية الدرع الشمالي، رأينا كيف يستعد حزب الله للعالم القابع تحت الأرض، ويتجهز بنظم محصنة في قرى جنوب لبنان".