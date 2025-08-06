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العالم العربي

الحصيلة تلامس الـ 200.. الجوع يواصل التهام أرواح الغزيين

الحصيلة تلامس الـ 200.. الجوع يواصل التهام أرواح الغزيين
مشهد من غزةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 أغسطس 2025، 8:42 ص

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وفاة 5 مواطنين؛ نتيجة المجاعة وسوء التغذية، سجّلتها مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأفادت المصادر الطبية بأن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 193 قتيلًا، من بينهم 96 طفلًا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتغلق إسرائيل منذ 2 مارس 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة داخل القطاع.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) قد حذّرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة استمرار الحصار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمّد وتأخير المساعدات تسببا بفقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدًا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حادًا.

 

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