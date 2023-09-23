بن فرحان: الاتفاق مع إيران قائم على احترام عدم التدخل بشؤون الدول

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الاتفاق مع إيران قائم على احترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول.

وأضاف بن فرحان في كلمته خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ولاية نيويورك، السبت، إن المملكة تؤكد على ضرورة عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية، مشيرا إلى أن بلاده تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة.

وأشار بن فرحان إلى أن أمن الشرق الأوسط يتطلب إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مجددا رفض للإجراءات الأحادية التي تعرقل حل القضية الفلسطينية.

وأكد بن فرحان، أن حل الأزمة في سوريا سيسهم في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وبشأن الملف اليمني، قال بن فرحان إن المملكة حريصة على أمن اليمن والدفع بحل سياسي للأزمة، مشيرا إلى أن بلاده تدعم الجهود الأممية للوصول إلى حل للأزمة.

ودعا وزير الخارجية السعودي الأطراف اللبنانية لإصلاحات شاملة.

كما أكد على أمن العراق واستقراره ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها.

وبشأن الأزمة السودانية، دعا بن فرحان الأطراف السودانية لخفض التصعيد وحماية المدنيين، مؤكدا أن المملكة تتطلع لوصول السودان إلى بر الأمان وخروجه من الأزمة.