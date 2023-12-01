مع استئناف الاشتباكات بعد الهدنة.. مقتل لبنانية وابنها بقصف إسرائيلي

أدى القصف الإسرائيلي على أحد المنازل في بلدة حولا الحدودية جنوب لبنان إلى مقتل سيدة وابنها، اليوم الجمعة.

وطال القصف بلدات العديسة ودير ميماس ووادي هونين في القطاع الشرقي، وتساقطت قذائف فوسفورية على كفركلا.

وفي القطاع الغربي طال القصف أطراف اللبونة إلى الجنوب من الناقورة ووادي حامول وعلما الشعب.

واستهدف الجيش الإسرائيلي بصاروخ من مستوطنة شتولا، بلدة القوزح، وأطلق من موقع في الرادار النار باتجاه رعاة في بلدة شبعا.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن القبة الحديدية اعترضت بعد ظهر اليوم "جسما طائرا مشبوها اخترق الحدود من جهة لبنان".