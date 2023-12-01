مع استئناف الاشتباكات بعد الهدنة.. مقتل لبنانية وابنها بقصف إسرائيلي
أدى القصف الإسرائيلي على أحد المنازل في بلدة حولا الحدودية جنوب لبنان إلى مقتل سيدة وابنها، اليوم الجمعة.
وطال القصف بلدات العديسة ودير ميماس ووادي هونين في القطاع الشرقي، وتساقطت قذائف فوسفورية على كفركلا.
وفي القطاع الغربي طال القصف أطراف اللبونة إلى الجنوب من الناقورة ووادي حامول وعلما الشعب.
واستهدف الجيش الإسرائيلي بصاروخ من مستوطنة شتولا، بلدة القوزح، وأطلق من موقع في الرادار النار باتجاه رعاة في بلدة شبعا.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن القبة الحديدية اعترضت بعد ظهر اليوم "جسما طائرا مشبوها اخترق الحدود من جهة لبنان".
كما انفجرت صواريخ اعتراضية إسرائيلية تباعا في أجواء القليعة وبين يحمر الشقيف والطيبة وفوق بلدتي كفركلا والعديسة وفوق سهل مرجعيون.
ودوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وفي مستوطنتي كريات شمونة ومارغليوت في القطاع الشرقي.
وأعلنت ميليشيا حزب الله في بيان استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في محيط موقع جل العلّام "بالأسلحة المناسبة".
كما استهدفت تجمعًا آخر في محيط موقع المرج، وثكنة راميم وموقع راميا.
يأتي ذلك في ظل تسارع التطورات الأمنية جنوب لبنان اعتبارا من بعد ظهر اليوم الجمعة، حيث سجل هذا التبادل لعمليات القصف المدفعي وبالصواريخ بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، بعد ساعات من انتهاء هدنة غزة وفشل تمديدها.
وصباحا مشط الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة محيط موقعه في تلة الراهب قبالة بلدة عيتا الشعب.
يأتي هذا في وقت يواصل فيه الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي طلعاته في الأجواء الحدودية وصولا إلى قرى قضاء صور.