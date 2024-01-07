أعضاء في جماعة عراقية مسلحة موالية لإيران
أعضاء في جماعة عراقية مسلحة موالية لإيرانرويترز

ميليشيات عراقية تعلن استهداف حيفا بصاروخ كروز مطور

أعلنت مجموعة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، وتضم عددًا من الميليشيات المدعومة من إيران، استهداف حيفا بصاروخ "كروز مطوّر".

وذكرت في بيان أن الصاروخ بعيد المدى الذي أطلقت عليه اسم "الأرقب" أصاب "هدفًا حيويًا" في حيفا خلال الأيام السابقة.

وأعلنت المجموعة أنها استهدفت بالطيران المسيّر القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة "عين الأسد"، في محافظة الأنبار غرب البلاد.

وأشارت الميليشيات إلى أن عمليات الاستهداف تلك تأتي "نصرة لأهلنا في غزة".

أعضاء في جماعة عراقية مسلحة موالية لإيران
ميليشيات عراقية تستهدف قاعدة إسرائيلية في الجولان

وكانت تلك الميليشيات قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الأحد، استهداف قاعدة "قسرك" الأمريكية في الحسكة شمال شرق سوريا، وقاعدة إسرائيلية في الجولان.

ونفذت الفصائل العراقية المسلحة والموالية لإيران عشرات الهجمات بواسطة طائرات مسيّرة مفخخة، وصواريخ كاتيوشا، استهدفت مصالح أمريكية في العراق وسوريا؛ وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد غزة.

العراق
حرب غزة

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