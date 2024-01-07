ميليشيات عراقية تعلن استهداف حيفا بصاروخ كروز مطور

أعلنت مجموعة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق"، وتضم عددًا من الميليشيات المدعومة من إيران، استهداف حيفا بصاروخ "كروز مطوّر".

وذكرت في بيان أن الصاروخ بعيد المدى الذي أطلقت عليه اسم "الأرقب" أصاب "هدفًا حيويًا" في حيفا خلال الأيام السابقة.

وأعلنت المجموعة أنها استهدفت بالطيران المسيّر القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة "عين الأسد"، في محافظة الأنبار غرب البلاد.

وأشارت الميليشيات إلى أن عمليات الاستهداف تلك تأتي "نصرة لأهلنا في غزة".