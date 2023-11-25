"الغارديان": إسرائيل وحماس لن تمددا الهدنة

وتخاطر حماس بخسارة نفوذها على إسرائيل إذا تم إطلاق سراح جميع الرهائن، وهناك مخاوف من أن التنازل أكثر مما ينبغي قد يؤدي إلى تآكل الدعم الذي تحظى به حماس بين الجماعات العسكرية المتنافسة في غزة، مثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وترى الصحيفة أن الخطر يكمن بالنسبة لنتنياهو في الانجرار إلى وقف لإطلاق النار لا يؤدي إلى تفكيك الهياكل العسكرية لحماس، وهو السيناريو الذي تعهد بتجنبه، ولا سيما أن الزعيم الإسرائيلي، الذي يصور الصراع باعتباره معركة بين "الهمجية والحضارة"، لا يستطيع أن يتحمل نتيجة غير حاسمة، إضافة إلى ذلك فإن القبول بالغموض قد يؤدي إلى انتقادات من المتطرفين اليمينيين في حكومته، وربما يؤدي إلى انتخابات تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيخسرها.

وأكدت الغارديان أن الجهود المبذولة لتمديد وقف إطلاق النار تواجه تحديات مع وجود القليل من الأوراق في متناول اليد، حيث يعتمد المناصرون على الضغط العاطفي المحلي من عائلات الرهائن الذين لم يتم إطلاق سراحهم، والدعوات الدولية لمواصلة المساعدات الإنسانية في غزة، ولاسيما أن احتمال حدوث مجاعة جماعية في غزة يزيد من إلحاح هذه الاعتبارات.

يشار إلى أنه من بين اللاعبين الرئيسيين في عملية صنع القرار الإسرائيلي حكومة الحرب، ومكتب نتنياهو، ووكالة الاستخبارات الموساد، ومن بين هؤلاء، يُنظر إلى الموساد على أنه من المرجح أن يدعم التمديد، مع التركيز على الحاجة إلى تعريف وربما وصف القضاء العسكري على حماس.

كما يلعب الضغط الدولي دوراً على أمل أن يتمكن رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، من التأثير على نتنياهو. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب من الدول العربية إظهار استعدادها لتحمل المسؤولية عن أمن إسرائيل في المستقبل.