رامي مخلوف يبشر السوريين: 2023 هي سنة سوريا

وأضاف: "وتبدأ المساعدات تتدفق على سوريا والسوريين من كل أرجاء الأرض، يرافقها أصوات دولية تنادي بإيقاف معاناة السوريين، فتُرفع العقوبات، ويعود المهجرون، وتُعاد العلاقات الدبلوماسية العربية والإقليمية والدولية، ويُغلق الملف السوري بسلام".

وتابع مخلوف، في منشور أقرب الى التنجيم منه إلى التحليل السياسي: "من عِلم الأرقام سنة 2023 توافق حروف أسماء معينة، تتقاطع في هذه السنة الفردية التي فيها أفول أسماء وظهور أسماء، وكلها قيمتها العددية 23".

ورأى رجل الأعمال السوري الذي بنى إمبراطورية اقتصادية قبل أن يتعرض لمساءلة من السلطات، أن "الأيام القادمة كفيلة بأن تظهر مضمون هذا الكلام. فسنة 2023 هي سنة سوريا بامتياز (والله أعلم). ولننتظر الأسابيع القليلة القادمة هل ستتوافق مع هذه الحسابات أم لا؟ وهل رؤيتنا للأحداث صادقة أم هي أضغاث أحلام؟".