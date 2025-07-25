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"اتصال طارئ" بين قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن غزة

"اتصال طارئ" بين قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن غزة
ماكرون وستارمرالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
25 يوليو 2025، 3:24 م

من المقرر أن يجري قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتصالًا هاتفيًا طارئًا، اليوم الجمعة، لبحث أزمة الجوع المتفاقمة في غزة، بحسب "أسوشيتيد برس".

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ويكشف الإعلان المفاجئ عن تباينات بين الحلفاء الأوروبيين، المعروفين باسم الثلاثي الأوروبي "إي 3"، بشأن سبل تخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة وإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

ويؤيد القادة الثلاثة من حيث المبدأ قيام دولة فلسطينية، لكن ألمانيا أعلنت أنها لا تعتزم في الوقت الراهن اتخاذ خطوة مماثلة، في حين يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعلان قراره رسميًا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول.

ولم تحذُ بريطانيا حذو فرنسا أيضًا، رغم أن رئيس الوزراء كير ستارمر اقترب، أمس الخميس، من هذا الموقف أكثر من أي وقت مضى، بقوله إن "قيام الدولة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني".

وقال ستارمر إنه سيتحدث مع ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الجمعة، بشأن "ما يمكننا فعله بشكل عاجل لوقف القتل وتوفير الغذاء الذي يحتاجه أهالي غزة بشدة، مع تنسيق جميع الخطوات اللازمة لبناء سلام دائم".

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