سانا: "عدوان إسرائيلي" يتسبب بخروج مطار دمشق عن الخدمة

قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" فجر اليوم، إن عدوانا إسرائيليا تسبب بخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة، وبمقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت الوكالة على لسان مصدر عسكري قوله ، "العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً فجر اليوم برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً مطار دمشق الدولي ومحيطه، وأدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة".