غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان وكاتس يحذر بشدة (فيديو)

شنت طائرات إسرائيلية عدة غارات على مناطق في جنوب لبنان، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، وأوضحت أن سلسلة غارات استهدفت المحمودية والخردلي، وكذلك محلة الشعرة على مرتفعات السلسلة الشرقية.

كما استهدفت غارة أخرى محلة تلة الصندوق، في بلدة الناصرية على السلسلة الشرقية واستهدفت غارة خامسة جرود بلدة بريتال، في السلسلة الشرقية أيضاً.

وتزامناً أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل "تهاجم حالياً أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله في جنوب لبنان"، إضافة إلى البنية التحتية للحزب و"مواقع يحاول حزب الله إعادة تأهيلها في جنوب لبنان".

وأضاف أن الحزب "سيُقابل بقوة إذا حاول إعادة تأهيل نفسه أو ترسيخ وجوده"، وأن سياسة فرض أقصى العقوبات ضد الحزب ستستمر".