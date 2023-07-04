من اجتماع نتنياهو الأمني
من اجتماع نتنياهو الأمنيمتداولة على مواقع التواصل

نتنياهو: سنواصل عملياتنا العسكرية طالما كان ذلك ضروريا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي دمر العديد من البنى التحتية التي يستخدمها المسلحون الفلسطينيون في جنين؛ وذلك بهدف ردع ومنع العمليات الموجهة ضد الإسرائيليين.

وأضاف في بيان صدر عن مكتب رئاسة الوزراء: "في هذه اللحظات نحن نكمل المهمة، وعمليتنا الواسعة في جنين ليست لمرة واحدة، سنواصل عملياتنا العسكرية طالما كان ذلك ضروريا للقضاء على الإرهاب، ولن نسمح لمدينة جنين أن تكون ملجأ للإرهاب وسنقضي على الإرهاب أينما حل ونضربه".

من اجتماع نتنياهو الأمني
نتنياهو يوافق على شن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية

وعن عملية الدهس التي أقدم عليها أحد الفلسطينيين في تل أبيب، أوضح نتنياهو أنه "من يعتقد أن مثل هذه العمليات الإرهابية ستمنعنا عن مواصلة حربنا ضد الإرهاب فهو مخطئ، إنه لا يعرف روح دولة إسرائيل ولا يعرف حكومتنا ومواطنينا ومقاتلينا".

من جولة نتنياهو التقييمية للعملية في جنين
من جولة نتنياهو التقييمية للعملية في جنينمتداولة على مواقع التواصل

وحسب البيان، فإن "نتنياهو شارك في جلسة عقدت في قاعدة عسكرية شمالي جنين، لتقييم الأوضاع الميدانية بمشاركة وزير الأمن يوآف غالانت، وقيادات عسكرية".

من جولة نتنياهو التقييمية للعملية في جنين
من جولة نتنياهو التقييمية للعملية في جنينمتداولة على مواقع التواصل
إسرائيل

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com