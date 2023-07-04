نتنياهو: سنواصل عملياتنا العسكرية طالما كان ذلك ضروريا
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي دمر العديد من البنى التحتية التي يستخدمها المسلحون الفلسطينيون في جنين؛ وذلك بهدف ردع ومنع العمليات الموجهة ضد الإسرائيليين.
وأضاف في بيان صدر عن مكتب رئاسة الوزراء: "في هذه اللحظات نحن نكمل المهمة، وعمليتنا الواسعة في جنين ليست لمرة واحدة، سنواصل عملياتنا العسكرية طالما كان ذلك ضروريا للقضاء على الإرهاب، ولن نسمح لمدينة جنين أن تكون ملجأ للإرهاب وسنقضي على الإرهاب أينما حل ونضربه".
وعن عملية الدهس التي أقدم عليها أحد الفلسطينيين في تل أبيب، أوضح نتنياهو أنه "من يعتقد أن مثل هذه العمليات الإرهابية ستمنعنا عن مواصلة حربنا ضد الإرهاب فهو مخطئ، إنه لا يعرف روح دولة إسرائيل ولا يعرف حكومتنا ومواطنينا ومقاتلينا".
وحسب البيان، فإن "نتنياهو شارك في جلسة عقدت في قاعدة عسكرية شمالي جنين، لتقييم الأوضاع الميدانية بمشاركة وزير الأمن يوآف غالانت، وقيادات عسكرية".