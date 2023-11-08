الجيش الإسرائيلي "في قلب غزة".. والأزمة الإنسانية تتفاقم

تتركز المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في مدينة غزة شمال القطاع المحاصر، بعد دخول الحرب شهرها الثاني، في ظل تفاقم المعاناة الإنسانية لمئات آلاف الفلسطينيين.

وأعلنت إسرائيل، ليل الثلاثاء، أن جيشها بات "في قلب مدينة غزة"، بينما تتكثف عمليات القصف الجوي والمدفعي منذ أيام على مناطق مختلفة من القطاع، إذ أوقع القصف الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 10569 قتيلا، معظمهم مدنيون، بينهم 4324 طفلاً و2823 سيدة، بالإضافة إلى إصابة 26475 مواطناً، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

وبالإضافة إلى الموت والدمار الذي يحيط بهم من كل صوب، يعاني الفلسطينيون من نقص كبير في الماء، خصوصاً، إضافة إلى المواد الغذائية والأدوية، فيما تستمر معاناة المستشفيات التي تحتاج إلى الوقود.

ووزّع الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، مشاهد مصورة لعملياته البرية في القطاع، تظهر فيها دبابات وجرافات عسكرية وهي تتقدم وسط مبانٍ مدمّرة بشكل شبه كامل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن، أمس، أن الجيش بات "في قلب مدينة غزة".

وأضاف في مؤتمر صحافي: "سندمّر حماس (...) قواتنا جاهزة على جميع الجبهات".