الأسرى الروس مقابل الأسلحة.. مصادر إسرائيلية: حماس تحاول إبرام صفقة مع موسكو

كشفت مصادر إسرائيلية، أن محاولات مكثفة تبذلها حركة حماس، حاليًّا لإبرام صفقة مع موسكو، تُطلق الحركة بمقتضاها سراح أسرى روس، مقابل تزويدها بأسلحة محددة.

المعلومات التي نقلتها قناة "أخبار 13" الإسرائيلية، الليلة الماضية، تحدثت عن 8 أسرى يحملون الجنسية الروسية، اختفوا في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، خلال عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها فصائل فلسطينية.

وأفاد محلل الشؤون العسكرية بالقناة، ألون بن دافيد، بوجود حالة من الانزعاج الشديد في إسرائيل من إمكانية إبرام صفقة من هذا النوع، مبينًا أن تل أبيب تجري اتصالات مكثفة مع روسيا بهذا الشأن.

وفي التفاصيل، أوضح المحلل العسكري أن "وفد حماس الذي زار روسيا في الأيام الأخيرة، أبلغ المسؤولين الروس استعداد الحركة لإطلاق سراح الأسرى الروس، وكان أحدهم ظهر في مقطع فيديو".

وتابع أنه "في مقابل إطلاق سراح المواطنين الذين يحملون الجنسية الروسية تريد حماس (بلا خجل) الحصول على أسلحة، ولا سيما الصواريخ المضادة للطائرات"، مضيفًا: "في المقابل تسلم حماس الأسرى إلى بوتين".

في غضون ذلك، ذكر موقع (ICE) العبري المختص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاثنين، أن 138 من بين الأسرى يحملون جنسيات أجنبية، من بينهم 54 من تايلاند، و15 من الأرجنتين، و12 من ألمانيا، و6 من فرنسا، و8 من روسيا.

ولفت الموقع إلى أن تعدد جنسيات الأسرى وضع حماس تحت ضغوط دولية كبيرة، لإطلاق سراح الأسرى.