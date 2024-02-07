مرحاض لكل 500 نازح في غزة ونساء تُولدن أنفسهن وأطفال بلا حليب

"نساء يلدن دون مساعدة طبية، وأطفال بلا حليب، ومرحاض واحد لكل 500 شخص" جزء بسيط من حقائق مروعة تواجهها النساء في غزة، بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية انتقدت فيه غياب التعاطف مع السيدات في القطاع.

وقال التقرير "تسبب الصراع في غزة في معاناة غير متناسبة للنساء والفتيات، وطغت الأزمة الإنسانية على الحقائق المروعة التي يواجهنها"، مشيرا إلى أن "تحمل النساء والأطفال لوطأة الحرب، يمثل انقلابًا قاسيًا في ديناميكيات الصراع".

وأوضح التقرير أن "50 ألف امرأة حامل في غزة، 40% منهن مصنفات على أنهن حالات حمل عالية الخطورة"، مشيرا إلى أن "تدمير البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، ترك النساء يلدن دون دعم طبي أو إمدادات أساسية، وكذلك يأتي الأطفال في ظروف قاسية".

وذكرت الصحيفة أن "العمليات القيصرية تجرى دون تخدير أو تعقيم مناسب؛ ما يؤدي إلى تفاقم المخاطر على الأم والطفل" موضحة أن "البقاء على قيد الحياة بعد الولادة في هذه الظروف لا يوفر سوى القليل من الراحة، حيث تعاني الأسر النازحة من الجوع ونقص الموارد".