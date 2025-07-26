"يرضعون الماء بدل الحليب".. 100 ألف طفل بغزة يواجهون خطر الموت

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن 100 ألف طفل يواجهون خطر "الموت الجماعي" بسبب نفاد حليب الأطفال والمكملات الغذائية اللازمة لهم، في ظل تفاقم أزمة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة المحاصر.

وحذر المكتب في بيان من أن القطاع "على أعتاب مقتلة جماعية مرتقبة بحق 100 ألف طفل خلال أيام، إن لم يتم إدخال حليب الأطفال فورًا".

وأضاف "نُحذّر من كارثة إنسانية غير مسبوقة وشيكة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث يُواجه أكثر من 100 ألف طفل أعمارهم أقل من عامين، بينهم 40 ألف طفل رضيع أعمارهم أقل من عام واحد، خطر الموت الجماعي الوشيك خلال أيام قليلة".

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وأشار إلى أن ذلك بسبب انعدام حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل كامل، واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول أبسط المستلزمات الأساسية.

وتابع أن "الأمهات يُرضعن الأطفال المياه بدلًا من حليب الأطفال منذ أيام، وذلك نتيجة سياسة التجويع والإبادة، وقد سجلت المستشفيات والمراكز الصحية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا يوميًا بمئات حالات سوء التغذية الحاد والمهدد للحياة، دون أي قدرة على الاستجابة أو العلاج".

وطالب المكتب بالإسراع في إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية فورًا إلى قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل فوري ودون أي شروط، وكسر الحصار المفروض على الفلسطينيين في غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة قد أعلنت ارتفاع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 122 حالة وفاة، من بينهم 83 طفلًا.

وكان آخرهم الطفلة زينب أبو حليب التي لم تتجاوز ستة أشهر، وتفاقمت حالتها الصحية بسبب سوء التغذية، وطالبت عائلتها مرارًا بنقلها إلى خارج قطاع غزة لتلقي العلاج، لكن الجيش الإسرائيلي لا يسمح إلا بأعداد قليلة جدًا من المرضى بالسفر لتلقي العلاج خارج غزة.

وبالإضافة إلى منع السلطات الإسرائيلية إدخال حليب الأطفال إلى قطاع غزة، تعاني الأمهات من سوء تغذية أيضًا؛ ما يحول دون قدرتهن على إرضاع أطفالهن بشكل طبيعي.

وقالت إيناس حمدان، مديرة الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في وقت سابق لـ"إرم نيوز": "منذ توقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة قبل أكثر من أربعة أشهر، ارتفعت معدلات سوء التغذية بين الأطفال بشكل مقلق، مع زيادة بنسبة 150% في الحالات".

وأضافت: "أفاد زملاؤنا في الصحة بالأونروا بأن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف من مارس/آذار إلى يونيو/حزيران، نتيجة الحصار الكامل المفروض على القطاع".