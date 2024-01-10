صحيفة: خروج السنوار والضيف مقابل كل الرهائن "سيناريو قيد البحث"

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن مقترح "تحرير كل الأسرى مقابل خروج السنوار والضيف من غزة" أصبح مطروحًا بالفعل، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يستبعده.

وأشارت الصحيفة إلى أن جهود مكثفة للبحث عن طريقة لإنقاذ حياة الأسرى حتى ولو كان الثمن التنازل عن فكرة اغتيال السنوار والضيف، مؤكدة أن نتنياهو يضع هذا السيناريو في الاعتبار.

وأوضحت أن نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى بذلك، ورأت أن مجرد عدم استبعاده لهذا الطرح يعني أنه غيّر موقفه، حيث كان يشدد في السابق على "حتمية اغتيال السنوار والضيف".

وذكرت الصحيفة أن الجديد هو تعهد نتنياهو برؤية مختلفة بشأن صفقة الأسرى، بيْد أن أحدًا لا يعلم على أي شيء تحتوي تلك الرؤية.

ولم تستبعد "معاريف" أن يكون احتمال السماح للسنوار والضيف بالخروج من غزة إلى مصر، بوساطة دولية، خيارًا مطروحًا، مقابل غلق ملف الأسرى وتحريرهم جميعًا، واعتبرت السيناريو واقعيًا، لا سيما لو عرضت إسرائيل مقترحًا رسميًا بذلك.

وتابعت أنه من غير المعروف إذا ما كان بالإمكان ضم قائد الذراع العسكرية محمد الضيف، والذي وصفته بـ "رئيس أركان حماس" لصفقة من هذا النوع، حيث لا تكف إسرائيل عن محاولات اغتياله منذ سنوات دون أي نجاح.