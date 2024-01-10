صحيفة: خروج السنوار والضيف مقابل كل الرهائن "سيناريو قيد البحث"
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن مقترح "تحرير كل الأسرى مقابل خروج السنوار والضيف من غزة" أصبح مطروحًا بالفعل، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يستبعده.
وأشارت الصحيفة إلى أن جهود مكثفة للبحث عن طريقة لإنقاذ حياة الأسرى حتى ولو كان الثمن التنازل عن فكرة اغتيال السنوار والضيف، مؤكدة أن نتنياهو يضع هذا السيناريو في الاعتبار.
وأوضحت أن نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى بذلك، ورأت أن مجرد عدم استبعاده لهذا الطرح يعني أنه غيّر موقفه، حيث كان يشدد في السابق على "حتمية اغتيال السنوار والضيف".
وذكرت الصحيفة أن الجديد هو تعهد نتنياهو برؤية مختلفة بشأن صفقة الأسرى، بيْد أن أحدًا لا يعلم على أي شيء تحتوي تلك الرؤية.
ولم تستبعد "معاريف" أن يكون احتمال السماح للسنوار والضيف بالخروج من غزة إلى مصر، بوساطة دولية، خيارًا مطروحًا، مقابل غلق ملف الأسرى وتحريرهم جميعًا، واعتبرت السيناريو واقعيًا، لا سيما لو عرضت إسرائيل مقترحًا رسميًا بذلك.
وتابعت أنه من غير المعروف إذا ما كان بالإمكان ضم قائد الذراع العسكرية محمد الضيف، والذي وصفته بـ "رئيس أركان حماس" لصفقة من هذا النوع، حيث لا تكف إسرائيل عن محاولات اغتياله منذ سنوات دون أي نجاح.
وفي وقت قدَّرت فيه أن كل من السنوار والضيف قد يطالبان بضمان حياتهما عقب الصفقة المحتملة، فإن إسرائيل بدورها لا يمكنها أن تضمن ذلك.
وأوضحت أن التقديرات هي أن السنوار والضيف يتوجدان في موقع محاط بالأسرى الإسرائيليين، الذين يعدون في هذه الحالة شهادة تأمين لهما، ولو تقرر إطلاق سراح الأسرى واعتقال القياديين بالتزامن، فلن يفوت الجيش الإسرائيلي الفرصة، لكن يبقى السؤال مرتبط بالثمن الذي سينجم عن عملية من هذا النوع.
وذكّرت الصحيفة بمحاولة إنقاد الجندي نحشون فاكسمان، والذي أسرته حماس في تشرين الأول/ أكتوبر 1994، وظل في الأسر 6 أيام إلى أن قُتِل خلال محاولة تحريره بواسطة وحدة "سييرت متكال" الخاصة، التي تتبع هيئة الأركان العامة.
واستبعدت "معاريف" نجاح الجيش الإسرائيلي في تحرير الرهائن عبر عملية مماثلة من دون إصابات، وقالت إن أية قوة خاصة، مهما بلغت درجة تأهيلها لن تضمن تحقيق نجاح بنسبة 100%.
وختمت بأنه يتعين البحث عن طريقة لتحرير الأسرى من دون إصابات، حتى ولو كان الثمن هو السماح للسنوار والضيف بالخروج دون اغتيالهما.