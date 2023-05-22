استمرار المعارك في السودان قبل ساعات من هدنة مرتقبة
شهدت عدة مناطق في السودان لا سيما الخرطوم منذ ساعات الصباح، قتالا بين طرفي الصراع، قبل ساعات من هدنة مرتقبة سيبدأ تطبيقها اليوم الساعة 19,45 بتوقيت غرينتش.
وأعلنت الولايات المتحدة والسعوديّة الأحد في بيان مشترك أنّ ممثّلي الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدّته أسبوع يبدأ مساء اليوم الاثنين.
وأعلن كلّ من الطرفَين في بيان أنهما يريدان احترام هذه الهدنة التي رحّبت بها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، لكن خلال أكثر من خمسة أسابيع من الحرب، تعهّد الطرفان بوقف إطلاق النار أكثر من عشر مرات لكن سرعان ما تم انتهاكه.
في ولاية غرب دارفور، قال آدم عيسى لوكالة فرانس برس عبر الهاتف: "نحن لا نثق بالأطراف المتصارعة (...) نريد وقفًا نهائيًا لإطلاق النار وليس هدنة مؤقتة".
وقال أحد سكان الخرطوم: "أهم ما في الأمر ليس فقط الإعلان عن هدنة وإنما احترامها وضمان ممرات آمنة للغذاء والمساعدات".
ومنذ 15 نيسان/ أبريل، يشهد السودان نزاعًا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو تسبب بمقتل نحو ألف شخص غالبيتهم مدنيون، ودفع أكثر من مليون سوداني إلى النزوح أو اللجوء إلى بلدان مجاورة.