استمرار المعارك في السودان قبل ساعات من هدنة مرتقبة

شهدت عدة مناطق في السودان لا سيما الخرطوم منذ ساعات الصباح، قتالا بين طرفي الصراع، قبل ساعات من هدنة مرتقبة سيبدأ تطبيقها اليوم الساعة 19,45 بتوقيت غرينتش.

وأعلنت الولايات المتحدة والسعوديّة الأحد في بيان مشترك أنّ ممثّلي الجيش السوداني وقوّات الدعم السريع وافقوا على وقف لإطلاق النار مدّته أسبوع يبدأ مساء اليوم الاثنين.