قوى سودانية تدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب

دعت قوى سودانية، اليوم الأربعاء، لإطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون؛ بهدف وقف الحرب فورًا، بما يضمن الوصول لسلام مستدام وتحول مدني ديمقراطي حقيقي.

وعقدت قيادات سياسية ومدنية ومهنية سودانية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، والناطق الرسمي باسم ملف السودان في الاتحاد محمد الحسن لبات.

وقال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف: إن "اللقاء مع المسؤولين بالاتحاد الإفريقي ناقش تطورات الوضع في السودان في أعقاب اندلاع حرب 15 أبريل"، موضحًا أن الوفد السوداني استعرض الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون السودانيون، والمأساة الإنسانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم.

ورحب المتحدث، في تصريح صحفي على "تويتر"، بالدور المهم للاتحاد الإفريقي في توحيد الجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب في السودان، لافتًا إلى أن الوفد أكد أهمية انطلاق عملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها السودانيون، تخاطب أسباب الحرب وتوقفها فورًا، وتعالج آثارها، وتضمن الوصول لسلام مستدام وتحوّل مدني ديمقراطي حقيقي.