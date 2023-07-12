قوى سودانية تدعو لإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب
دعت قوى سودانية، اليوم الأربعاء، لإطلاق عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون؛ بهدف وقف الحرب فورًا، بما يضمن الوصول لسلام مستدام وتحول مدني ديمقراطي حقيقي.
وعقدت قيادات سياسية ومدنية ومهنية سودانية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، والناطق الرسمي باسم ملف السودان في الاتحاد محمد الحسن لبات.
وقال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف: إن "اللقاء مع المسؤولين بالاتحاد الإفريقي ناقش تطورات الوضع في السودان في أعقاب اندلاع حرب 15 أبريل"، موضحًا أن الوفد السوداني استعرض الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون السودانيون، والمأساة الإنسانية التي تتفاقم يومًا بعد يوم.
ورحب المتحدث، في تصريح صحفي على "تويتر"، بالدور المهم للاتحاد الإفريقي في توحيد الجهود الدولية والإقليمية لوقف الحرب في السودان، لافتًا إلى أن الوفد أكد أهمية انطلاق عملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها السودانيون، تخاطب أسباب الحرب وتوقفها فورًا، وتعالج آثارها، وتضمن الوصول لسلام مستدام وتحوّل مدني ديمقراطي حقيقي.
كما ناقش الوفد السوداني الأوضاع الإنسانية المتدهورة، لا سيما قضايا اللاجئين والعالقين، وكيفية معالجتها بصورة فاعلة، وفق تعبير يوسف.
وذكر أن موسى فكي ومحمد الحسن لبات أكدا اهتمامهما البالغ بالقضية السودانية، ووضعهما كل إمكانيات الاتحاد الإفريقي للإسهام في إنهاء الحرب بصورة عاجلة، مؤكدين استمرار مشاوراتهما مع الأطراف المحلية والعالمية بما يعجل من معالجة الكارثة التي حلت بالسودان.
واقتربت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع من إكمال شهرها الثالث، وسط أزمة إنسانية متفاقمة، بعد فشل مساعي الاتفاق على هدنة لوقف إطلاق النار، وتوصيل المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالحرب في الخرطوم والولايات الأخرى.
وقبل يومين، دعت قمة مجموعة دول "إيغاد" إلى نشر القوة الاحتياطية لدول شرق أفريقيا "إيساف" داخل السودان لحفظ الأمن وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وسط رفض وزارة الخارجية السودانية.
وعقدت قمة "إيغاد" بحضور مجلس السلم والأمن الإفريقي، ومساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية، مولي في، والسعودية والإمارات، بجانب وفد من القوى السياسية المدنية في السودان، ووفد الحركات المسلحة الدارفورية الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، إضافة لوفدي الجيش وقوات الدعم السريع.