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العالم العربي

ترامب يدرس مع نتنياهو "خططا مختلفة" لتحرير الرهائن في غزة

ترامب يدرس مع نتنياهو "خططا مختلفة" لتحرير الرهائن في غزة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامبالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
28 يوليو 2025، 1:41 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن التعامل مع حركة حماس أصبح صعبا في الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "خطط مختلفة" لتحرير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع.

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وأضاف ترامب أيضا أن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أخرى لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجعه للغولف في اسكتلندا "سننشئ مراكز طعام"، دون أسوار أو حواجز لتسهيل الوصول.

وكان ترامب قد أكد في وقت سابق أنه بحث مع نتنياهو الوضع في غزة وقال إنه أبلغه بأن القتال هناك يجب أن يجري "بشكل مختلف" وفق تعبيره.

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