مبادرة تشريعية تطالب بمنح الجنسية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة

أودع الناشط المغربي الحسين بنمسعود، الثلاثاء، عبر الموقع الرسمي لـ"البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة"، الخاص بتقديم المبادرات التشريعية إلى قبة البرلمان، ملتمساً تشريعياً يطالب بمنح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة.

وتشير المذكرة التقديمية لذلك الملتمس؛ إلى أن "تاريخ المملكة المغربية يتميز بتلاحم وانصهار مختلف مكونات الأمة، إلا أن الجالية اليهودية المغربية عرفت هجرات فردية وجماعية في أزمنة مختلفة، ولأسباب متعددة، اقتصادية ودينية وأخرى، حيث ترك شرخاً في المجتمع المغربي وثقافته وتوازنه".

وأضافت "إلا أن الارتباط الوثيق للجالية اليهودية بالمغرب ملكاً وشعباً وثقافة لم يعرف إلا تشبثاً وتعلقاً، غير أن الجالية اليهودية المغربية وأبناءها وأحفادها المقيمين خارج المغرب، وخلافاً للمقيمين داخل المملكة، عانوا من فقدان الحق في الجنسية المغربية المترتبة عن النسب، وتواصل فقدان هذا الحق لأجيال متواصلة، وذلك لعدة أسباب قاهرة خارجة عن إرادتهم متجاوزة لظروفهم".

وجاء في الملتمس أنه "رغم استمرار معاناة أبناء وأحفاد الجالية اليهودية المغربية، لم يؤثر هذا سلباَ لا على تشبثهم ولا على حبهم الصادق لوطنهم ووطن أجدادهم، كما لم يؤثر هذا على طابع الهوية المغربية البارز في حياتهم اليومية، وكذلك باقي المناسبات".

وأفاد بأن "عدم تحرك المشرع المغربي في الدورات السابقة بما يكفي، لإعطاء اليهود المغاربة وذويهم كافة حقوقهم، رغم الخطب الملكية السامية في هذا الاتجاه، في مختلف المناسبات، لم يرفع معاناة الجالية اليهودية المغربية المقيمة بالخارج".

وأوضح بنمسعود في الملتمس أنه "لإنهاء معاناتهم كما لصيانة حقوقهم وإدماجهم نقدم ملتمسنا التشريعي هذا القاضي بمنح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة، وذلك لتمتيعهم بحقهم في رابطتهم بأمير المؤمنين الملك محمد السادس، كما بباقي حقوقهم الدستورية والسياسية والدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها".

وتُعرّف هذه المبادرة التشريعية في مادتها الأولى "اليهود المغاربة" بأنهم "اليهود المسجلين في السجلات والإحصاءات التابعة للمؤسسات العمومية وسجلات وإحصاءات المعابد والمصلى الخاصة باليهود المغاربة في المغرب أو خارجه المصادق عليها من طرف وزارتي الداخلية والعدل المغربية وهيئة الطائفة اليهودية المغربية بالمغرب".