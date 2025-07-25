حماس: تصريحات ويتكوف "السلبية" تخدم الموقف الإسرائيلي

اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، بـ"مخالفة السياق الذي جرت فيه جولة المفاوضات الأخيرة"، بعدما أشار إلى تعثر المفاوضات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل للتوصل إلى هدنة في غزة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نعيم قوله، إن "تصريحات المبعوث الأمريكي ويتكوف السلبية، تخالف السياق الذي جرت فيه جولة المفاوضات الأخيرة، وهو يعلم ذلك تماما، ولكنها تأتي في سياق خدمة الموقف الإسرائيلي"، على حد تعبيره.

أخبار ذات علاقة رداً على ويتكوف.. حماس تؤكد مرونتها وحرصها على استكمال المفاوضات

وتعثرت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بشأن وقف إطلاق النار، بعد أكثر من أسبوعين من انطلاقها.

وأقر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الخميس، بتعثر المحادثات التي عقدت في الدوحة بوساطة قطرية وأمريكية ومصرية، وأعلن استدعاء الفريق الأمريكي للتشاور.

واتهم نعيم، ويتكوف بأنه غيّر رأيه، موضحا أن المبعوث الأمريكي كان قد قدر "قبل أيام فقط" أن التبادلات كانت إيجابية.

وتابع "تلقى الوسطاء رد حركة حماس بشكل إيجابي جداً، واعتبروه ردا بنّاء يوصل إلى اتفاق ويقترب كثيرا مما عرضه الوسطاء على الطرفين".

وقال إن المحادثات الأخيرة تركزت على تفاصيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، حتى إنه أعلن أنه تم التوصل إلى "اتفاق مبدئي" بشأن "صيغة" لتبادل الرهائن الإسرائيليين وأسرى فلسطينيين.

أخبار ذات علاقة نيويورك تايمز: انسحاب ويتكوف من مفاوضات غزة وسيلة ضغط على حماس

ودعا نعيم المبعوث الأمريكي إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية "لإنجاز اتفاق في أسرع وقت".

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجمعة، إن حركة حماس تعرقل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

وقال نتنياهو "حماس هي العقبة أمام اتفاق لإطلاق سراح الرهائن". وأضاف "مع حلفائنا الأمريكيين، ندرس الآن خيارات بديلة لإعادة رهائننا وإنهاء حكم الحركة، وتحقيق سلام دائم لإسرائيل ومنطقتنا.