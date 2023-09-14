كيف حوّل الإعصار "دانيال" درنة الليبية إلى "مقبرة مفتوحة"؟

تخطت أعداد ضحايا الإعصار "دانيال" الذي ضرب ليبيا قبل يومين 7000 قتيل في درنة وحدها بحسب آخر إحصائية كشف عنها مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء.

وتثور تساؤلات عدة عن الأسباب التي أدّت إلى ارتفاع أعداد الضحايا إلى هذا الحد، والذي لن يتوقف عند هذا الرقم فقط، حيث تشير التوقعات إلى تخطي عدد الضحايا 20 ألف قتيل.

وأرجع بعض المسؤولين تلك الأرقام المرعبة إلى البنية التحتية المتهالكة، والمباني التي شُيّدت خلال العقد الأخير دون الالتزام بقواعد التنظيم المدني.

وذكر أولئك أن من بين تلك الأسباب كذلك عدم الاستعداد لمواجهة كارثة طبيعية مثل الإعصار "دانيال"، وهو ما حوّل مدينة درنة إلى "مقبرة مفتوحة".