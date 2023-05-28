استئناف محادثات جدة لتمديد الهدنة في السودان
كشف مصدر مطلع لـ"إرم نيوز"، عن استئناف مفاوضات جدة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، لتمديد وقف إطلاق النار بين الطرفين الذي ينتهي مساء الإثنين وفقاً لاتفاق سابق.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن ممثلي الجانبين في مفاوضات جدة ينتظرون أن تستأنف المفاوضات اليوم الأحد.
وتوقع أن يتم وقف إطلاق النار بين الطرفين لمدة أسبوعين، وسط دعوات ومناشدات دولية وإقليمية ومحلية للالتزام بالهدنة الإنسانية.
وحصد القتال في السودان، الذي اندلع في منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، أرواح 822 من المدنيين، وفرّ أكثر من مليون شخص، كما تسبب في أزمة إنسانية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة والإقليم.
وكان الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع قد وقعا بعد مفاوضات رعتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على "إعلان جدة" الذي ينص على الالتزام بحماية المدنيين.
كما وقع الطرفان في 20 مايو/أيار الحالي، على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع.