استئناف محادثات جدة لتمديد الهدنة في السودان

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن ممثلي الجانبين في مفاوضات جدة ينتظرون أن تستأنف المفاوضات اليوم الأحد.

وتوقع أن يتم وقف إطلاق النار بين الطرفين لمدة أسبوعين، وسط دعوات ومناشدات دولية وإقليمية ومحلية للالتزام بالهدنة الإنسانية.

وحصد القتال في السودان، الذي اندلع في منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، أرواح 822 من المدنيين، وفرّ أكثر من مليون شخص، كما تسبب في أزمة إنسانية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة والإقليم.