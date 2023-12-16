مقتل العشرات جراء ضربات جوية إسرائيلية‎ في غزة

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن العشرات من الفلسطينيين قُتلوا في غزة اليوم السبت، جراء ضربات جوية إسرائيلية، وذلك بعد حثّ الولايات المتحدة إسرائيل على تضييق نطاق حملتها العسكرية، والتركيز بدقة على استهداف قيادات حركة حماس.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن ما لا يقلّ عن 14 شخصًا قُتلوا جراء ضربات جوية أصابت منزلين في شارع غزة القديم في جباليا، وأن عشرات آخرين قُتلوا جراء ضربة أصابت منزلًا آخر في جباليا.

وأفادت الوكالة أيضا بأن عددًا كبيرًا من المدنيّين محاصرون تحت الأنقاض.