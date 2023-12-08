جرّاح فرنسي يعود من غزة: صدمتني أشلاء الأطفال

أعرب الجرّاح الفرنسي فرانسوا جوغدال عن صدمته الكبيرة لما شاهده في أحد مستشفيات خان يونس بقطاع غزة، من أهوال الحرب التي قال إنها طالت الأطفال والنساء. لكن صدمته الأكبرسببها العدد المهول للأطفال المصابين في الحرب، حيث وصل بعضهم إلى المستشفى بأعضاء مزّقتها الغارات إلى "قطع صغيرة"، وفق تعبيره.

واستضاف تلفزيون " بي أف أم " الفرنسي الجراح جوغدال العائد من خان يونس، حيث قضى شهرا هناك يعمل بمستشفى ناصر ضمن بعثة إنسانية تابعة لمنظمة " أطباء بلا حدود".

وقال الطبيب وهو يرد على أسئلة مذيع أحد برامج القناة الفرنسية، والصدمة بادية عليه: غادرت قطاع غزة أمس بعد شهر قضيته هناك، الوضع الانساني كارثي، مستشفى ناصر جنوب القطاع ممتليء عن آخره، وأفواج المصابين لا تتوقف".

وأضاف: "لكن الصادم، هو عدد الأطفال المصابين، المحروقين، وأحيانا مقطعين إلى أجزاء صغيرة".