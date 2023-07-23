"الدعم السريع" تعلن تنفيذ عملية تسلل "مباغتة" داخل معسكر كرري

أعلنت قوات "الدعم السريع" في السودان تنفيذ قواتها الخاصة مهمة عسكرية "مباغتة" بالتسلل داخل المنطقة العسكرية كرري.

وقالت القوات في بيان لها إن قواتها الخاصة استهدفت عددًا من المواقع التابعة للجيش السوداني، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وبحسب البيان، نجحت القوات الخاصة في تدمير متحرك من 25 مركبة بكامل عتادها وقتل العشرات من جنود الجيش وتدمير 3 مركبات مدرعة.

وأدّى الهجوم لحرق عدد من المباني داخل معسكر المظلات والمطبعة العسكرية التي يستخدمها الجيش السوداني كمخازن للأسلحة والذخائر.

وأكدت قوات "الدعم السريع" في بيانها أنها "ستواصل تنفيذ عمليات خاصة محكمة في عدد من مواقع ومقرات الجيش".