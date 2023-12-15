معارك ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" قرب ودمدني
اندلعت، اليوم الجمعة، وبصورة مفاجئة، معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قرب مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة.
وتعد هذه الاشتباكات، تطورًا نوعيًا للصراع المشتعل منذ 8 شهور، باعتبار أن ولاية الجزيرة تعد من المناطق الآمنة في السودان.
وأكد شهود عيان لـ"إرم نيوز"، سماع أصوات انفجارات وإطلاق رصاص كثيف شرق مدينة ودمدني، كما شُوهدت ألسنة الدخان تتصاعد.
وتدور المعارك، بحسب شهود العيان، حول مستودعات للوقود بجانب جسر يربط بين شرق وغرب المدينة، بينما طلب الجيش من المواطنين في الأحياء القريبة من موقع الاشتباكات إخلاء منازلهم.
وهذه هي المرة الأولى التي تنتقل فيها المعارك فعليًا إلى واحدة من كبريات المدن السودانية في الولايات الخالية من الصراع الذي يدور في البلاد، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتأتي هذه المعارك بعد يوم واحد من مهاجمة قوات الدعم السريع لمنطقة "أبوقوتة" في الاتجاه الغربي الجنوبي لولاية الجزيرة، والقريبة من الخرطوم.
وتقع مدينة ودمدني جنوب العاصمة الخرطوم على مسافة تبلغ حوالي 300 كليو متر، وتعد العاصمة الاقتصادية للبلاد بعد الخرطوم، وهي كذلك واحدة من أكثر المدن السودانية التي استضافت الفارين من الحرب في الخرطوم.
ويشهد السودان حربًا طاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، تركزت في العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور وأجزاء من كردفان، وخلّفت نحو 12 ألف قتيل، وأكثر من 7 ملايين نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة.
ويوم الإثنين الماضي، تعثرت جولة محادثات السلام في جدة، بعدما فشل الطرفان في الالتزام بتنفيذ إجراءات بناء الثقة التي اتفقا عليها، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.