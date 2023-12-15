معارك ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" قرب ودمدني

اندلعت، اليوم الجمعة، وبصورة مفاجئة، معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قرب مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة.

وتعد هذه الاشتباكات، تطورًا نوعيًا للصراع المشتعل منذ 8 شهور، باعتبار أن ولاية الجزيرة تعد من المناطق الآمنة في السودان.

وأكد شهود عيان لـ"إرم نيوز"، سماع أصوات انفجارات وإطلاق رصاص كثيف شرق مدينة ودمدني، كما شُوهدت ألسنة الدخان تتصاعد.

وتدور المعارك، بحسب شهود العيان، حول مستودعات للوقود بجانب جسر يربط بين شرق وغرب المدينة، بينما طلب الجيش من المواطنين في الأحياء القريبة من موقع الاشتباكات إخلاء منازلهم.

وهذه هي المرة الأولى التي تنتقل فيها المعارك فعليًا إلى واحدة من كبريات المدن السودانية في الولايات الخالية من الصراع الذي يدور في البلاد، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، بين الجيش وقوات الدعم السريع.