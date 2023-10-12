هذا ما ينتظر إسرائيل وحماس بسيناريو الحرب البرية

قال موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي: "يظهر أن الجيش الإسرائيلي يقترب من تنفيذ هجوم بري على قطاع غزة للإطاحة بحماس. لكن ورغم تفاخر إسرائيل بأن جيشها واحد من أقوى الجيوش في العالم، وبأنها مدعومة من الولايات المتحدة، إلا أن خبراء الحرب يقولون إن إسرائيل لا تزال تجد نفسها في مهمة صعبة، في ضوء ما يفرضه شن أعمال قتالية في بيئة حضرية من تعقيد، حيث يمكن للخصم المدرَّب جيدا أن يختبئ وهو في وضع دفاعي، وأن ينصب الفخاخ القاتلة، وأن يستخدم تكتيكات حرب العصابات المفاجئة".

ونقل الموقع عن الضابط الرفيع السابق في الاستخبارات الأمريكية، آندرو بورين، الذي خدم كضابط أمن خاص خلال الغزو الأمريكي للعراق في 2003، قوله: "إن أي جيش لا يسعى إلى أن يرى نفسه يخوض حربا في المناطق الحضرية"، مبينا أن هناك مخاطر جدية لفقدان أناس أبرياء لحياتهم.

وأضاف: "ما من شك، فإن المخططين العسكريين وصناع القرار في الجيش الإسرائيلي يحاولون الحصول على وجهات نظر تراعي التفاصيل قدر الإمكان وبخاصة في البيئة الحضرية"، معتبرا أن الفكرة تكمن في جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن ساحة المعركة من أي مصادر ضرورية، ومن ثم نقلها بشكل تراتبي إلى الجنود على المستوى التكتيكي، والذين قد يجدون أنفسهم يقاتلون مجموعات مسلحة في داخل غزة تتبع القتال غير النظامي.