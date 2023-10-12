هذا ما ينتظر إسرائيل وحماس بسيناريو الحرب البرية
قال موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي: "يظهر أن الجيش الإسرائيلي يقترب من تنفيذ هجوم بري على قطاع غزة للإطاحة بحماس. لكن ورغم تفاخر إسرائيل بأن جيشها واحد من أقوى الجيوش في العالم، وبأنها مدعومة من الولايات المتحدة، إلا أن خبراء الحرب يقولون إن إسرائيل لا تزال تجد نفسها في مهمة صعبة، في ضوء ما يفرضه شن أعمال قتالية في بيئة حضرية من تعقيد، حيث يمكن للخصم المدرَّب جيدا أن يختبئ وهو في وضع دفاعي، وأن ينصب الفخاخ القاتلة، وأن يستخدم تكتيكات حرب العصابات المفاجئة".
ونقل الموقع عن الضابط الرفيع السابق في الاستخبارات الأمريكية، آندرو بورين، الذي خدم كضابط أمن خاص خلال الغزو الأمريكي للعراق في 2003، قوله: "إن أي جيش لا يسعى إلى أن يرى نفسه يخوض حربا في المناطق الحضرية"، مبينا أن هناك مخاطر جدية لفقدان أناس أبرياء لحياتهم.
وأضاف: "ما من شك، فإن المخططين العسكريين وصناع القرار في الجيش الإسرائيلي يحاولون الحصول على وجهات نظر تراعي التفاصيل قدر الإمكان وبخاصة في البيئة الحضرية"، معتبرا أن الفكرة تكمن في جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن ساحة المعركة من أي مصادر ضرورية، ومن ثم نقلها بشكل تراتبي إلى الجنود على المستوى التكتيكي، والذين قد يجدون أنفسهم يقاتلون مجموعات مسلحة في داخل غزة تتبع القتال غير النظامي.
ووفق بورين، "البيئة الحضرية هي إحدى التحديات التي يواجهها الإسرائيليون في غزة، فمن الصعوبة بمكان الحصول على صور لما هو داخل المباني في الأماكن المغطاة، لكن الإسرائيليين سيرغبون في حماية أرواح المدنيين الأبرياء وحماية أرواح قواتهم كذلك".
ومع تحرك القوات البرية، يؤكد بورين أن "تدخل المعلومات الاستخبارية التي تتمكن إسرائيل من جمعها قبل شن الهجوم حيز التنفيذ. وعند تلك النقطة، وبعد بدء الهجوم المحتمل، يصبح كل جندي وكل مركبة بمثابة جهاز استشعار استخباري قادر على توصيل المعلومات الاستخبارية في كلا الاتجاهين"، لافتا إلى "أن إسرائيل تمتلك قوة نيران أكبر بكثير من تلك التي تمتلكها حماس، لكن الأخيرة لا تزال تشكل تهديدا. ومن غير الواضح كم هي الخسائر في القدرات التي تكبدتها حماس خلال هجماتها الأولية، فيما من غير الواضح أيضا عدد القوات الأخرى التي تنتظر إسرائيل".
كما نقل "بزنس إنسايدر" عن جون سبنسر، وهو جندي مشاة أمريكي سابق خدم في العراق، قوله: "إن حماس تستعد لمهاجمة إسرائيل، وأيضا الدفاع عن غزة منذ عقود، ولهذا يعزز الاعتقاد بأنها خزنت كميات كبيرة من الأسلحة التي لا تقتصر فقط على صواريخ لمهاجمة إسرائيل، وإنما أيضا لمواجهة غزو بري محتمل".
وأضاف سبنسر، الذي يشغل حاليا منصب رئيس أبحاث الحرب الحضرية في معهد الحرب المعاصرة في أكاديمية ويست بوينت الأمريكية، "أن قدرة حماس على إطلاق الصواريخ ستكون خاصية مهمة لهذه الحرب، لأنها من المحتمل أن تواصل إسقاطها لها على المدن الإسرائيلية وعلى الجنود الإسرائيليين المتقدمين".
وبالإضافة إلى الصواريخ، يرى سبنسر أنه يمكن لحماس أيضا استخدام المسيرات، والعبوات الناسفة التي تزرع على جوانب الطرق، وشبكة الأنفاق؛ من أجل شن هجمات مفاجئة، مضيفا "أن أي مجموعة تدافع عن مناطق ذات تضاريس حضرية تميل إلى البدء بالهجوم بسبب ما تتمتع به من أفضلية جراء ما توفره البنايات من تحصينات عسكرية مسبقة الصنع، لكن ما قد يواجه حماس أنها ربما لم يكن لديها الوقت الكافي لبناء عوائق عسكرية، مثل الخنادق المضادة للدبابات؛ لمنع تقدم المدرعات الإسرائيلية".
وتابع: "ومن الأمور التي تضع تعقيدات أمام غزو إسرائيلي بري، أن حماس لديها ما بين 100 إلى 150 رهينة من الإسرائيليين تم اختطافهم خلال الهجوم يوم السبت الماضي، وربما تم الإبقاء عليهم في أماكن تحت الأرض. لذا فإن تنفيذ غزو بري سريع يخاطر بإضافة رهائن إلى أعداد المصابين، هذا من ناحية، لكن من ناحية أخرى، فإن الانتظار لوقت أطول يعني تضاؤل فرص نجاتهم في المقام الأول".
وقال سبنسر: "إن الحروب ليست جميعها متشابهة، لكن شن هجوم واسع النطاق لمنطقة حضرية مدافع عنها يعد أصعب عملية عسكرية".
المصدر: موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي