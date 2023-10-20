مسؤولون إسرائيليون: الهجوم البري سيستأصل حماس من جذورها

أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أنهم مستعدون للشروع في هجوم بري على غزة، قائلين إنه سيكون أكثر شمولاً وشراسة بكثير من أي صراع سابق مع حماس، حيث "سيستأصلها من جذورها ويقضي عليها، ولن يترك لها أي أثر"، بحسب صحيفة الجارديان.

وأشار تقرير للصحيفة، بأن المسؤولين الإسرائيليين يصرون على أنه ليس لديهم خيار سوى شن هجوم واسع النطاق. ويقولون إنه على مدار الأعوام الستة عشر الماضية منذ استيلاء الحركة المسلحة على السلطة في غزة، خاضت إسرائيل ثلاثة صراعات كبيرة مع حماس، لكنهم قالوا إن تلك الحملات كانت تهدف إلى إبقاء حماس تحت السيطرة بدلاً من تدميرها.

ونقلت الصحيفة قول مسؤول أمني إسرائيلي كبير: "كانت الاستراتيجية تتمثل في وجود فجوة أطول في كل مرة بين الصراعات المختلفة، لكنها فشلت؛ ولا يمكن أن يحدث ذلك بعد الآن. لذا فإن الاستنتاج الوحيد هو أنه يتعين علينا أن ندخل، علينا أن ننظفها وأن نزيل حماس من الجذور، ليس فقط عسكريا، ولكن أيضا اقتصاديا، وفي إدارتها؛ وكل شيء يجب أن يختفي".

كما أن الحرب البرية القادمة لن تكون واضحة المعالم ولن تكون قصيرة كما يرغب الإسرائيليون. ستكون حملة طويلة، وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت، بحسب المسؤول الأمني الإسرائيلي نفسه.