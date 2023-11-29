الديوان الأميري: حالة أمير الكويت الصحية مستقرة

أفاد بيان صادر عن الديوان الأميري في الكويت، اليوم الأربعاء، بأن حالة أمير البلاد الصحية مستقرة وأنه ما يزال يتلقى العلاج اللازم.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله الصباح قوله إن حالة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الصحية مستقرة وما يزال يتلقى العلاج اللازم.

وأهاب الديوان الأميري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة أمير البلاد من مصادرها الرسمية، بحسب البيان.

وأعلنت الكويت في وقت سابق أن الشيخ نواف دخل المستشفى صباح اليوم إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية وإن حالته الصحية "مستقرة".