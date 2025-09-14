الجيش الإسرائيلي يدمر "برج الكوثر" في غزة (فيديو وصور)

دمر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "برج الكوثر" في غزة، بعد لحظات من توجيهه إنذارًا عاجلًا بإخلاء مواقع في منطقة ميناء غزة وحي الرمال.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نشر خريطة للمواقع المستهدفة عبر حسابه في منصة "إكس".

ووجّه الإنذار "إلى كل من لم يخل بعد من منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي في البلوكات 727، 786، 787، 788، وبشكل خاص برج الكوثر المحدد باللون الأحمر وفي الخيام القريبة منه والواقع في شارع دمشق".

وأضاف: "سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره".

وقال: "من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي".