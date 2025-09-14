logo
العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يدمر "برج الكوثر" في غزة (فيديو وصور)

الجيش الإسرائيلي يدمر "برج الكوثر" في غزة (فيديو وصور)
قصف يستهدف أحد الأبراج في غزةالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز

دمر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، "برج الكوثر" في غزة، بعد لحظات من توجيهه إنذارًا عاجلًا بإخلاء مواقع في منطقة ميناء غزة وحي الرمال.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نشر خريطة للمواقع المستهدفة عبر حسابه في منصة "إكس".

ووجّه الإنذار "إلى كل من لم يخل بعد من منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي في البلوكات 727، 786، 787، 788، وبشكل خاص برج الكوثر المحدد باللون الأحمر وفي الخيام القريبة منه والواقع في شارع دمشق".

أخبار ذات علاقة

مشهد من الغارات الأخيرة على غزة

الجيش الإسرائيلي يدمر "برج النور" في غزة بالكامل (فيديو)

وأضاف: "سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره".

وقال: "من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في المواصي".

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC