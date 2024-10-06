تجدد الغارات الإسرائيلية العنيفة على الضاحية الجنوبية (فيديو)

استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة، الأحد، مناطق في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت عقب إنذارات أطلقها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بإخلاء منطقتين فيها.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات على 3 مناطق متفرقة بالضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.

وسبق القصف إنذارات أطلقها المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي بإخلاء أبنية في منطقتي الحدث وبرج البراجنة، بزعم وجود منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله".

وقال أدرعي في بيان نشره على منصة "إكس": "نوجه إنذارًا عاجلًا إلى سكان الضاحية الجنوبية، خصوصًا في برج البراجنة وحدث بيروت، وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها".

وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي سيستهدف منشآت ومصالح تابعة لحزب الله في هذه المناطق في المستقبل القريب.

وحث "السكان على إخلاء المباني فوراً والابتعاد لمسافة لا تقل عن 500 متر حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم" على حد تعبيره.