أوستن: نسعى لاتفاق "عاجل" بين إسرائيل وحزب الله

أعلن وزير الدفاع الأرميكي لويد أوستن أن بلاده تسعى "بشكل عاجل" للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى منازلهم على جانبي الحدود، وحذر في الوقت ذاته من أن أي نزاع جديد بين إسرائيل وميليشيا حزب الله من شأنه أن يُشعل حربًا إقليمية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أوستن خلال لقائه نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، أن "استفزازات حزب الله تهدد بجر الشعبين الإسرائيلي واللبناني إلى حرب لا يريدانها. مثل هذه الحرب ستكون كارثة على لبنان وستكون مدمرة للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين الأبرياء".

وأضاف أوستن: "يمكن بسهولة أن تتحول حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب إقليمية، مع عواقب وخيمة على الشرق الأوسط".

بينما نقلت وكالة "فرانس برس"، عن غالانت: "نعمل معًا بشكل وثيق للتوصل إلى اتفاق، لكن علينا أيضًا مناقشة الاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي "المصادقة على خطط عملياتية لهجوم في لبنان"، وفي المقابل حذّر الأمين العام لميليشيا "حزب الله"، حسن نصرالله، من أن أي مكان في إسرائيل "لن يكون بمنأى" عن الصواريخ في حال اندلاع حرب.