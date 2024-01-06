"خطة غالانت" تشعل خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية

كشف موقع "فوكس نيوز" عن ظهور آراء متباينة داخل الحكومة الإسرائيلية للوضع في غزة لمرحلة ما بعد الحرب، مشيرة إلى النهج الذي تتبناه إسرائيل في التعامل مع مستقبل الحكم في القطاع.

وبحسب تحليل الموقع الأمريكي، أثارت الخطة التي اقترحها وزير الدفاع يواف غالانت للحكم الذاتي الفلسطيني بعد الحرب جدلاً داخل أروقة السلطة الإسرائيلية.

وأدى غياب التفاصيل الواضحة بشأن من سيشرف على هذا الحكم إلى تفاقم الخلاف؛ لأن الخطة تتجاهل مشاركة السلطة الفلسطينية، وتفتقر إلى أحكام بيروقراطية متخصصة.

من الأمور المركزية في اقتراح غالانت استبعاد حماس من بنية الحكم في مرحلة ما بعد الحرب، مع تأكيده على قدرة إسرائيل إخضاعها في نهاية الحرب.

ومع ذلك، تبقى الخطة غامضة بشأن السيطرة الأمنية الإسرائيلية المقصودة على غزة؛ ما يترك حالة من عدم اليقين بشأن مصير سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.