سجال روسي أمريكي بمجلس الأمن حول الحرب في غزة

ولفت المندوب الروسي، إلى أن مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، بل إنه يعطي "صلاحية للقتل".

بدوره، قال وود: "أود أن أذكر الجميع بأن روسيا ليست دولة تسهم في حل الأزمات الإنسانية، وإنما هي دولة تتسبب بحدوثها".

وأوضح المندوب الأمريكي أن "النظر إلى أوكرانيا يكفي للتأكد من ذلك"، وأن روسيا، "التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة"، لا يحق لها انتقاد دولة أخرى.

وتابع: "استمعت إلى مخاوف روسيا بشأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية، لكنني لم آخذها على محمل الجد".

وعلى إثر ذلك، دعا نيبينزيا وود إلى "الشعور بالخجل" بسبب مقارنته أوكرانيا بغزة.

وقال: "باعتباركم دولة قصفت العراق وأفغانستان وسوريا ملحقة أضرارًا جسيمة بها، لا يمكنكم أن تعطونا درسًا في هذا الصدد".

وطالب المندوب الروسي نظيره الأمريكي بـ"رؤية أخطاء بلاده أولا قبل التحدث عن أخطاء روسيا".

وردًّا على ذلك، أشار وود إلى أنه لم يقارن بين أوكرانيا وغزة، وإنما لفت الانتباه إلى ممارسات روسيا.

وقال مخاطبا نيبينزيا: "هل تزعمون أنكم لا تقصفون أوكرانيا؟".

من جهته، قال نيبينزيا إن روسيا تقصف أهدافًا عسكرية فقط في أوكرانيا، داعيًا إلى إنهاء السجال.