الأردن يعلن الحداد على وفاة والد الأميرة رجوة الحسين

وأعرب الديوان الملكي الأردني عن "صادق التعازي وخالص المواساة" للملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد وعائلة السيف.

كما نعى ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الفقيد، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام: "بمزيد من الحزن والأسى، ننعى فقيدنا والد زوجتي عمي الحبيب أبا فيصل، عرفناه دمثاً كريماً صاحب خُلق ودين. ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا الصبر والسلوان".