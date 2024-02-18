الأردن يعلن الحداد على وفاة والد الأميرة رجوة الحسين
أعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد ثلاثة أيام على الفقيد خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز السيف، والد الأميرة رجوة الحسين.
وجاء في بيان للديوان الملكي نقلته وكالة بترا الرسمية الأردنية: "بأمر من صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 شباط عام 2024 ميلادي، الواقع في 8 شعبان عام 1445 هجري".
وأعرب الديوان الملكي الأردني عن "صادق التعازي وخالص المواساة" للملك عبدالله الثاني، والملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، وأسرة الفقيد وعائلة السيف.
كما نعى ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الفقيد، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام: "بمزيد من الحزن والأسى، ننعى فقيدنا والد زوجتي عمي الحبيب أبا فيصل، عرفناه دمثاً كريماً صاحب خُلق ودين. ولا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا الصبر والسلوان".