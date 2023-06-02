إصابات واعتقالات خلال مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية‎‎

وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس، أُصيب طفل بقنبلة غاز وعشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع القوات الإسرائيلية المشاركين في مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، دعت المواطنين إلى المشاركة في المسيرة بالأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، إسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، متضامنين أجانب، خلال قمعها فعالية سلمية مطالبة بإعادة فتح وتأهيل طريق الكرمل، في مسافر يطا، جنوب الخليل.