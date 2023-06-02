إصابات واعتقالات خلال مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما تعرض العشرات للاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية، عند مدخل بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.
وأفاد مراسل "إرم نيوز"، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز بكثافة صوب المشاركين بالمسيرة الأسبوعية المناهضة للاحتلال والاستيطان، والتي انطلقت عقب صلاة الجمعة من مسجد بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية مما أدى الى إصابة اثنين من أهالي البلدة المشاركين بالمسيرة بالرصاص، وإصابة العشرات منهم بالاختناق.
وفي بلدة بيت دجن شرق نابلس، أُصيب طفل بقنبلة غاز وعشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع القوات الإسرائيلية المشاركين في مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان.
وكانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، دعت المواطنين إلى المشاركة في المسيرة بالأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، إسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال.
كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، متضامنين أجانب، خلال قمعها فعالية سلمية مطالبة بإعادة فتح وتأهيل طريق الكرمل، في مسافر يطا، جنوب الخليل.
وأفاد شهود عيان لمراسل "إرم نيوز"، بأن "القوات الإسرائيلية قمعت المشاركين في الفعالية المطالبة بإعادة تأهيل وفتح الطريق الذي يربط المسافر ببلدة يطا، وأن الجيش الإسرائيلي أوقف العمل سابقًا في المنطقة لقربها من المستوطنات ومنعت طواقم المجالس المحلية من استكمال عملية التأهيل وفتح الطريق".
وفي سياق متصل، ألحق مستوطنون من مستوطنة "متسئير يائير" أضرارًا بمئات الأشجار خلال رعي أصحاب الأرض أغنامهم في بساتين تعود ملكيتها لفلسطينيين في منطقة السمرة بالمسافر.
وفي القدس، اعتقلت القوات الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الجمعة، 3 مقدسيين من شوارع المدينة بعد أن أوقفتهم للتفتيش بعد صلاة الجمعة واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.