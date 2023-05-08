البرهان: يمكن بحث تسوية بعد وقف دائم لإطلاق النار

قال رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق الأول عبدالفتاح البرهان، إنه يمكن بحث تسوية بعد التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في العاصمة الخرطوم.

واندلع قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في الـ15 نيسان/أبريل الجاري، ما دفع آلاف المواطنين من سكان الخرطوم للفرار إلى دول الجوار والولايات الداخلية.

وأوضح البرهان لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أنه يمكن بحث تسوية بعد التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في الخرطوم.

وأكد البرهان أن "لا فائدة من الجلوس على طاولة المفاوضات في السعودية دون وقف إطلاق النار".

وأشار البرهان أن "الحرب حتما ستنتشر لباقي مدن وولايات السودان إذا حدث تصدع في الخرطوم".