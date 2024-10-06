حزب الله: إسرائيل تعرقل البحث عن صفي الدين

صرّح مسؤول في حزب الله، اليوم الأحد، بأن إسرائيل تعرقل عمليات البحث عن القيادي البارز في الميليشيا، هاشم صفي الدين، بعد القصف الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الخميس.

ولا يزال مصير صفي الدين مجهولاً حتى الآن.

وقال محمود قماطي في حديثه للتلفزيون العراقي الرسمي، إن اختيار أمين عام جديد لحزب الله سيستغرق بعض الوقت، في حال تأكد مقتل صفي الدين.

وردًا على سؤال حول تقارير تفيد بفقدان قائد فيلق القدس في بيروت إسماعيل قاآني، بعد الضربة الإسرائيلية، قال قماطي: "ليس لدي معلومات دقيقة حول هذه المسألة، ونحن نبحث أيضًا عن حقيقة هذا الأمر".