ارتفاع منسوب مياه سد النهضة.. هل تستغل إثيوبيا الأزمة الداخلية في السودان؟

في الوقت الذي تتواصل فيه الحرب في السودان منذ نحو 3 أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع، تواصل إثيوبيا مخططاتها باتجاه إنجاز مهمة الملء الرابع لسد النهضة المقررة في تموز/ يوليو.

وكانت تقارير تحدثت عن ارتفاع منسوب مياه سد النهضة بمعدل 100 مليون متر مكعب يوميًّا.

وجاء ارتفاع منسوب المياه نتيجة الأمطار التي بدأت بالهطول هذه الأيام، والتي تتزامن مع قرب بدء موسم الفيضانات وموعد تنفيذ مخطط الملء الرابع للسد، والذي سيستمر حتى أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال المختص بالموارد المائية والجيولوجيا في جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، إن "إثيوبيا تستغل المعارك في السودان لتسريع الملء الرابع لسد النهضة".

وأضاف في تصريحات نقلتها "فرانس 24" في وقت سابق أن "السلطات الإثيوبية تواصل الملء وأعمال البناء فيه"، مشيرًا إلى أن "لا شيء سيوقفها في ظل الوضع الأمني الهش في السودان".