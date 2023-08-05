السودان.. مقتل محاميين بقصف عشوائي وتصفية ثالث

أعلنت مجموعة محامي الطوارئ الحقوقية في السودان، اليوم السبت، عن مقتل محاميين في الخرطوم، بقصف مدفعي عشوائي، إضافة لتصفية ثالث بعد اختطافه من منزله.

واعتبرت المجموعة الحقوقية في بيان على منصة "إكس"، المعروفة باسم "تويتر" سابقًا، هذه الحوادث بأنها أبشع أنواع الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والفاعلين المجتمعين، خلال الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.

وقال البيان إن الدكتور محمد مرسال مصطفى، لقي حتفه يوم الجمعة إثر قصف منزله بمربع (18) أبوسعد بمدينة أم درمان، يوم أمس الجمعة، بجانب مقتل الأستاذ عبدالله ميرغني ضمن آخرين بمنطقة ودنوباوي في أم درمان إثر سقوط قذيفة دانة، مساء الجمعة.

‏وذكر البيان أن مجموعة مسلحة، اختطفت المحامي أحمد عبدالله اللورد، من منزله في مدينة نيالا بجنوب دارفور، قبل العثور عليه مقتولًا بعد أن طلب مختطفوه فدية مقابل الإفراج عنه.

‏وطالب البيان المنظمات الدولية والإقليمية بحماية المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص، إذ إنهم يعملون على رصد وتوثيق الانتهاكات في ظروف أمنية صعبة وبالغة الخطورة، وهم مستهدفون من قبل طرفي النزاع.